В СНГ планируется создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В рамках СНГ планируется создать Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

"Необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур в борьбе с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажи наркотиков. Именно на это направлены представленные на наше утверждение соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, и Межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы", - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Он высказался за активизацию совместных усилий государств СНГ на антитеррористическом треке.

"В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране сложная, продолжает оставаться сложной. И угроз достаточно", - сказал Путин.