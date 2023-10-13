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СНГ 13.10.2023 15:03

В СНГ планируется создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В рамках СНГ планируется создать Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

"Необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур в борьбе с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажи наркотиков. Именно на это направлены представленные на наше утверждение соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, и Межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы", - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Он высказался за активизацию совместных усилий государств СНГ на антитеррористическом треке.

"В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране сложная, продолжает оставаться сложной. И угроз достаточно", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СНГ, АНТИТЕРРОР


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