ГНФАР отбирает страховщика ДМС работников

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил тендер на отбор страховой компании с целью добровольного медицинского страхования (ДМС) своих работников, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде. Стоимость участия в тендере – 250 манатов. Предложения от компаний принимаются до 18:00 15 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 16 ноября 2023 года в 17:00. По условиям, страховые услуги ГНФАР в этом направлении будут рассчитаны на 12 месяцев. В настоящее время страховщиком ГНФАР по ДМС является СК «AtaSigorta». Б.Рустамбеков

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