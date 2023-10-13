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Финансы 13.10.2023 18:20

ГНФАР отбирает страховщика ДМС работников

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил тендер на отбор страховой компании с целью добровольного медицинского страхования (ДМС) своих работников, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 15 ноября 2023 года.

Вскрытие предложений претендентов состоится 16 ноября 2023 года в 17:00.

По условиям, страховые услуги ГНФАР в этом направлении будут рассчитаны на 12 месяцев.

В настоящее время страховщиком ГНФАР по ДМС является СК «AtaSigorta».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНФАР, СОТРУДНИКИ, ДМС


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