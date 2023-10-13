Глава Исполкома СНГ анонсировал на конец октября в Бишкеке заседание совета глав правительств стран Содружества

Заседание совета глав правительств стран-участниц СНГ пройдёт в Бишкеке ориентировочно 26 октября, заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что предстоит несколько других важных встреч и мероприятий под председательством Кыргызстана. "16-18 ноября здесь в Бишкеке состоится заседание межпарламентской ассамблеи СНГ, 8 декабря планируется проведение заседаний экономического совета СНГ под председательством Киргизской республики", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».