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СНГ 13.10.2023 15:10

Глава Исполкома СНГ анонсировал на конец октября в Бишкеке заседание совета глав правительств стран Содружества

Заседание совета глав правительств стран-участниц СНГ пройдёт в Бишкеке ориентировочно 26 октября, заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Он отметил, что предстоит несколько других важных встреч и мероприятий под председательством Кыргызстана. "16-18 ноября здесь в Бишкеке состоится заседание межпарламентской ассамблеи СНГ, 8 декабря планируется проведение заседаний экономического совета СНГ под председательством Киргизской республики", - сказал он.

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Тэги: СНГ, ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВЫ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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