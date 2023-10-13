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ТЭК 13.10.2023 15:11

Дюков: Будем надеяться, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль будет оставаться стабильной

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели выразил надежду, что налоговая составляющая в нефтяной отрасли останется стабильной.

Отвечая на вопрос о возможности усиления налоговой нагрузки в нефтянке, он сказал: "У меня нет такой информации. Будем надеяться, что налоговая нагрузка будет оставаться стабильной".

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕКОМПАНИИ, НАЛОГИ, ДЮКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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