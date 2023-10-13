Дюков: Будем надеяться, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль будет оставаться стабильной

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели выразил надежду, что налоговая составляющая в нефтяной отрасли останется стабильной.
Отвечая на вопрос о возможности усиления налоговой нагрузки в нефтянке, он сказал: "У меня нет такой информации. Будем надеяться, что налоговая нагрузка будет оставаться стабильной".
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