Токаев призвал страны СНГ устранять торговые барьеры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что странам СНГ следует уделить особое внимание устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению адмпроцедур, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. (...) Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", - отметил Токаев в пятницу на заседании совета глав государств-участников СНГ.

По его данным, по итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. По его словам, эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил $20,5 млрд.

Он призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества.