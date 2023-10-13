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Бизнес и законодательство 13.10.2023 17:27

Азербайджан в декабре направит экспортную миссию в три города Турции

Азербайджан планирует 11-16 декабря направить экспортную миссию в Турцию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

«С 11 по 16 декабря будет организована экспортная миссия в города Адана, Мерсин и Стамбул. В ее состав войдут представители азербайджанских компаний, занимающихся производством пищевой продукции и напитков, а также строительных материалов», - отметили в агентстве.

Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 27 октября.

В агентстве также сообщили, что компании, желающие принять участие в миссии, должны пройти соответствующий конкурс, который состоится 10 ноября.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, AZPROMO, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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