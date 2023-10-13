Премьер Эстонии заявила о готовности JEF защищать критически важную морскую инфраструктуру Балтийского моря

Лидеры десяти государств - членов Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) достигли в пятницу на встрече в Висбю (Швеция) договоренности о реализации в случае необходимости мер по защите критически важной морской инфраструктуры Балтийского моря.
"Государства-члены JEF придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры. На встрече была подтверждена готовность оказать содействие в повышении безопасности морской инфраструктуры. Более подробно конкретные меры обсуждаются министрами обороны", - приводит пресс-служба правительства Эстонии слова премьер-министра республики Каи Каллас.
"Финские и эстонские научно-исследовательские учреждения делают все, чтобы как можно быстрее выяснить, причины происшествия", - добавила Каллас.
На встрече была выражена поддержка Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода и кабеля связи Balticconnector.
Каллас также заявила, что европейские страны должны повысить свою обороноспособность и внести для этого реальные инвестиции. "Страны Объединенного экспедиционного корпуса могут подать пример. Затраты на оборону Эстонии в следующем году вырастут до 3,2% ВВП, и я призываю всех союзников увеличить инвестиции в оборону. Это непросто, но необходимо", - сказала Каллас.
Участники встречи обсудили разработку вариантов военных операций JEF, позволяющих быстро реагировать на военные угрозы и сдерживать враждебные действия, включая защиту критической инфраструктуры.
Объединенный экспедиционный корпус - это формат оборонного сотрудничества, возглавляемый Соединенным Королевством, в который также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.
Газопровод Balticconnector от эстонского Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 километров, был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина повреждения газопровода и проходящего неподалеку кабеля связи пока не известна.
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили 3,7 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Минобороны РФ: свернут еще один российский НП в Карабахе
Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров
Рост ВВП Сингапура в III квартале ускорился до 0,7%
"КазТрансОйл" в январе-сентябре увеличил транспортировку нефти на 8%
Ford достигла предела того, что может предложить профсоюзу UAW
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире