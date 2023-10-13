Премьер Эстонии заявила о готовности JEF защищать критически важную морскую инфраструктуру Балтийского моря

Лидеры десяти государств - членов Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) достигли в пятницу на встрече в Висбю (Швеция) договоренности о реализации в случае необходимости мер по защите критически важной морской инфраструктуры Балтийского моря.

"Государства-члены JEF придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры. На встрече была подтверждена готовность оказать содействие в повышении безопасности морской инфраструктуры. Более подробно конкретные меры обсуждаются министрами обороны", - приводит пресс-служба правительства Эстонии слова премьер-министра республики Каи Каллас.

"Финские и эстонские научно-исследовательские учреждения делают все, чтобы как можно быстрее выяснить, причины происшествия", - добавила Каллас.

На встрече была выражена поддержка Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода и кабеля связи Balticconnector.

Каллас также заявила, что европейские страны должны повысить свою обороноспособность и внести для этого реальные инвестиции. "Страны Объединенного экспедиционного корпуса могут подать пример. Затраты на оборону Эстонии в следующем году вырастут до 3,2% ВВП, и я призываю всех союзников увеличить инвестиции в оборону. Это непросто, но необходимо", - сказала Каллас.

Участники встречи обсудили разработку вариантов военных операций JEF, позволяющих быстро реагировать на военные угрозы и сдерживать враждебные действия, включая защиту критической инфраструктуры.

Объединенный экспедиционный корпус - это формат оборонного сотрудничества, возглавляемый Соединенным Королевством, в который также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

Газопровод Balticconnector от эстонского Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 километров, был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина повреждения газопровода и проходящего неподалеку кабеля связи пока не известна.