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Регион 13.10.2023 23:51

В Брюсселе ждут от Еревана и Баку приверженности согласованной повестке дня

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар сообщил, что провел переговоры в Баку и Ереване, на которых обсуждал следующие шаги в рамках нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Мы ожидаем, что этот взаимный контакт будет подкреплен на встрече высокого уровня, которая состоится в Брюсселе в конце этого месяца", - написал Клаар в соцсети X.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля запланирована на конец октября в Брюсселе.

Р.Ахмедов

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Тэги: КЛААР, ПЕРЕГОВОРЫ


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