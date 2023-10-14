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Финансы 14.10.2023 10:00

Минфин назвал размер госдолга Азербайджана по состоянию на 1 октября

Министерство финансов Азербайджана назвало государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 октября.

Он составил 17 млрд 203,3 млн манатов, или 14,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта на 2023 год.

Согласно данным Минфина, 11 млрд 109,5 млн манатов (6 млрд 535 млн долларов США) составляет внешний долг, а 6 млрд 093,8 млн манатов - внутренний государственный долг. Это составляет 9,3% и 5,1% соответственно от прогнозируемого ВВП.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНФИН, ГОСДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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