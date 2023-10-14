Минфин назвал размер госдолга Азербайджана по состоянию на 1 октября

Министерство финансов Азербайджана назвало государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 октября. Он составил 17 млрд 203,3 млн манатов, или 14,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта на 2023 год. Согласно данным Минфина, 11 млрд 109,5 млн манатов (6 млрд 535 млн долларов США) составляет внешний долг, а 6 млрд 093,8 млн манатов - внутренний государственный долг. Это составляет 9,3% и 5,1% соответственно от прогнозируемого ВВП. В.Алиев

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