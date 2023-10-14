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Дальнее зарубежье 14.10.2023 19:20

Иорданский монарх отправляется в Европу в попытках уладить ситуацию в Газе

Король Иордании Абдалла II в субботу отправляется с визитом в ряд европейских стран для того, чтобы заручиться их поддержкой в попытках прекратить конфликт в секторе Газа, сообщает межарабское издание "аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на иорданского министра иностранных дел Аймана Сафади.

"Монарх интенсивно контактирует с лидерами региона ради деэскалации насилия и предотвращения еще большей войны. Убийства и изгнание невинных палестинцев не приведет к миру и обеспечению безопасности", - цитирует министра газета.

По его словам, "эти меры приведут регион к аду войны, и необходимо покончить с этим безумием".

Какие именно страны посетит король Абдалла, "аш-Шарк аль-Аусат" не сообщает.

Почти неделю назад базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, МОНАРХ, ЕВРОПА, ВИЗИТ

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