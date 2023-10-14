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Дальнее зарубежье 14.10.2023 21:41

Более 270 израильских военных погибли в ходе конфликта с ХАМАС - ЦАХАЛ

По меньшей мере 279 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, сообщает в субботу "Гаарец" со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Хагари добавил, что более 126 солдат оказались в плену боевиков ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПОГИБШИЕ


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