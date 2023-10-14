Более 270 израильских военных погибли в ходе конфликта с ХАМАС - ЦАХАЛ

По меньшей мере 279 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, сообщает в субботу "Гаарец" со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Хагари добавил, что более 126 солдат оказались в плену боевиков ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.