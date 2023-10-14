Проект госбюджета-2024 с дефицитом в 2,2% ВВП представлен в парламент Азербайджана

Проект госбюджета Азербайджана на 2024 год с дефицитом на уровне 2 млрд 590 млн манатов или 2,2% ВВП представлен в Милли Меджлис (парламент)
«Проект госбюджета на 2024 год представлен в парламент в установленные законом сроки (до 15 октября)», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в парламенте.
Доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 34 млрд 173 млн манатов, расходы – 36 млрд 763 млн манатов.
Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.
В структуре доходов госбюджета в 2024 году, трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2024 год запланированы на уровне 12 млрд 781 млн манатов (+8,9% от прогноза на 2023 год).
Кроме этого, в 2024 году поступления по НДС прогнозируются на уровне 7 млрд 591 млн манатов, налогу на прибыль – 5 млрд 675,6 млн манатов, подоходному налогу с физических лиц – 1 млрд 895 млн манатов, акцизам – 1 млрд 531 млн манатов, таможенным пошлинам – 1 млрд 475 млн манатов.
В структуре расходов, в 2024 году на оборону и нацбезопасность планируется направить 6 млрд 421 млн манатов; на образование – 4 млрд 549,9 млн манатов; на социальную защиту и социальное обеспечение – 4 млрд 542,2 млн манатов; на общегосударственные цели – 4 млрд 814,9 млн манатов; на АПК – 1 млрд 109,9 млн манатов; на экономическую деятельность – 7 млрд 878 млн манатов, остальное – на прочие цели.
Расходы на обслуживание госдолга на 2024 год предусмотрены на уровне 1 млрд 972,6 млн манатов.
Р.Ахмедов
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