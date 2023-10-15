В ходе поездки в Тертерский район Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и города Агдере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в воскресенье в Тертерский район, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе поездки Алиев принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан и в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища.

Президент Азербайджана также поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища и города Агдере, говорится в сообщении.

В.Алиев