Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ходжавенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд (Карабахский регион страны). Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана. В.Алиев

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