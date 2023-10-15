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Внутренняя политика 15.10.2023 18:05

Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ходжавенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд (Карабахский регион страны).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОДЖАВЕНД, ПРЕЗИДЕНТ, ФЛАГ

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