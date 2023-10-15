Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ходжавенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд (Карабахский регион страны).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
В.Алиев
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