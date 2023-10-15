В Вашингтоне не исключают участия военных США в освобождении плененных американцев в секторе Газа

В Белом доме не планируют задействовать американских военных в наземной операции, но и не исключают их участия в освобождении плененных американцев в секторе Газа, заявил каналу Fox News представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Планов или намерений задействовать американских военных в наземной операции для борьбы в противостоянии между Израилем и ХАМАС нет", - сказал он.
При этом, отвечая на вопрос, исключил бы он возможность их участия, Кирби ответил, что "не стал бы исключать ничего, когда дело касается освобождения наших заложников из плена домой".
Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. ХАМАС удалось захватить в заложники как израильтян, так и иностранцев. Предположительно, их увезли в сектор Газа.
В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.
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