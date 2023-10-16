Ван И уверен, что участие Путина внесет важный вклад в успешное проведение форума «Один пояс - один путь»

Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне", - отметил Ван И. - Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию".
Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь". "Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес", - резюмировал он.
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