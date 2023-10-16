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ТЭК 16.10.2023 12:30

Азерэнержи с 2019г сэкономил на производстве электроэнергии 1,3 млрд куб.м. газа

ОАО «Азерэнержи» за последние пять лет ввело в эксплуатацию в Азербайджане 840 МВт новых генерирующих мощностей, отмечает глава общества Баба Рзаев в своей статье, опубликованной в официальной печати.

«За последние пять лет в Азербайджане были введены новые генерирующие мощности на 840 МВт, а также в рамках «Программы реабилитации» восстановлено 1300 МВт существующих энергомощностей. За этот период благодаря снижению особого потребления в производстве электроэнергии, было сэкономлено 239 млн кВт/час на сумму 14,5 млн манатов», - отметил Рзаев.

По его данным, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», за этот период за счет снижения технических потерь было сэкономлено 128 млн кВт/час электроэнергии на сумму 8 млн манатов.

«Также в указанный период сэкономлено 1,3 млрд кубометров газа стоимостью 214,5 млн манатов, используемого в производстве электроэнергии», - сообщил Рзаев.

Он также отметил, что с начала реализации программы «Программы реабилитации» была полностью реконструирована Азербайджанская ТЭЦ и проведены ремонтно-восстановительные работы на 12 станциях страны.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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