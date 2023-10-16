Счетпалата Азербайджана в январе-сентябре освоила 58% бюджета на 2023г

Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составили 6 млн 156,105 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.
На 2023 год смета расходов на содержание Счетпалаты утверждена на уровне 10 млн 625,965 тыс. манатов. Таким образом, за отчетный период уровень освоения средств составил 57,9%.
Основной объем средств в январе-сентябре был направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам Счетпалаты: 4 млн 49,769 тыс. манатов или 65,8% всех расходов палаты за 9 месяцев.
Кроме этого, отчисления на обязательное социальное страхование за отчетный период составили 967,107 тыс. манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплаты – 415,476 тыс. манатов, на командировочные расходы внутри страны – 57,304 тыс. манатов.
Остальные расходы были направлены на другие цели.
Б.Рустамбеков
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