Работники канадских предприятий GM, входящие в профсоюз Unifor, одобрили соглашение с компанией

Работники канадских предприятий General MotorsCo. (GM), состоящие в профсоюзе Unifor, одобрили соглашение с автопроизводителем, предусматривающее, в частности, повышение зарплат и пенсий.

Порядка 80,5% сотрудников, входящих в профсоюз, в воскресенье проголосовали за соглашение, сообщает Market Watch.

На прошлой неделе работники трех канадских предприятий GM вышли на забастовку, однако уже 12 часов спустя автопроизводитель согласовал с профсоюзом изменение условий контракта.

Новые условия предусматривают повышение почасовой оплаты труда на 20% для большинства рабочих и на 25% для наиболее квалифицированных. Кроме того, GM выплатит сотрудникам разовую премию в $7,35 тыс. и улучшит условия пенсионного обеспечения.

Ранее члены Unifor утвердили новое соглашение с Ford Motor, теперь им предстоят переговоры со Stellantis.

Акции GM теряют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник, Stellantis - 0,9%, Ford - прибавляют 0,1%.

Unifor - крупнейшее в Канаде объединение работников частного сектора. В него входят 315 тыс. представителей различных отраслей.