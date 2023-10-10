Работники трех предприятий GM в Канаде начали забастовку

Состоящие в профсоюзе Unifor работники трех канадских предприятий американской General Motors начали забастовку на фоне разногласий с автопроизводителем, передало агентство Associated Press.

Unifor представляет интересы более чем 4,2 тыс. работников этих площадок, и предупреждал, что начнет забастовку, если не удастся достичь соглашения с GM к 8:00 по Баку вторника.

Речь идет о предприятиях в Ошаве, Сент-Катаринсе и Вудстоке (все в провинции Онтарио).

Члены профсоюза ранее утвердили новое соглашение с Ford Motor, в рамках которого базовая ставка почасовой оплаты труда производственного персонала вырастет за три года почти на 20%, и рассчитывают на аналогичные условия в ситуации с GM.

По словам президента Unifor Ланы Пэйн, General Motors не выполняет требования профсоюза в отношении пенсий, поддержки вышедших на пенсию работников и перевода временных сотрудников на работу на постоянной основе.

GM при этом отметила прогресс в ходе переговоров и заявила о разочаровании в связи с недостижением соглашения.