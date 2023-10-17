Минобразования отбирает подрядчика для капремонта Гимназии искусств

Министерство науки и образования Азербайджана отбирает подрядчика на проведение капитального ремонта здания Гимназии искусств. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов. Контактное лицо – З.Гулиев. Тел: (99412) 465 73 48 (134) Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 30 ноября 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 1 декабря в 15:00. По условиям, капремонт здания гимназии должен быть осуществлен в течение 12 месяцев. Стоимость работ оценивается в свыше $3 млн. Б.Рустамбеков

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