Минобразования отбирает подрядчика для капремонта Гимназии искусств

Министерство науки и образования Азербайджана отбирает подрядчика на проведение капитального ремонта здания Гимназии искусств.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.
Контактное лицо – З.Гулиев. Тел: (99412) 465 73 48 (134)
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 30 ноября 2023 года.
Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 1 декабря в 15:00.
По условиям, капремонт здания гимназии должен быть осуществлен в течение 12 месяцев. Стоимость работ оценивается в свыше $3 млн.
Б.Рустамбеков
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