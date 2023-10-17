Глава Минобороны Ирана обсудит в Таджикистане вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Ирана Мухаммад Реза Аштиани во вторник планирует посетить Таджикистан для обсуждения военного сотрудничества, сообщило во вторник иранское информационное агентство "Mehr".
"Во главе военной делегации Аштиани намерен провести встречу со своим таджикским коллегой для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и обороной двух стран", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в целях укрепления и развития совместного оборонного и военного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном в 2022 году в таджикской столице Душанбе был открыт завод по производству БПЛА "Ababil-2".
Официальные власти и государственные СМИ Таджикистана пока не сообщали об этом визите.
Алиев: к концу 2023 года в Физули будут проживать около 2 тыс. человек
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения
К 2027 году в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек - Алиев
SOCAR в январе-сентябре экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса почти на $57 млн
В эстонских СМИ появилась версия о причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconnector
Азербайджан за 9 мес. существенно увеличил импорт крупного и мелкого рогатого скота из РФ
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для строительства специализированного наркологического медучреждения
Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире