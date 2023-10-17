Глава Минобороны Ирана обсудит в Таджикистане вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Ирана Мухаммад Реза Аштиани во вторник планирует посетить Таджикистан для обсуждения военного сотрудничества, сообщило во вторник иранское информационное агентство "Mehr".

"Во главе военной делегации Аштиани намерен провести встречу со своим таджикским коллегой для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и обороной двух стран", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в целях укрепления и развития совместного оборонного и военного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном в 2022 году в таджикской столице Душанбе был открыт завод по производству БПЛА "Ababil-2".

Официальные власти и государственные СМИ Таджикистана пока не сообщали об этом визите.