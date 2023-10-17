В эстонских СМИ появилась версия о причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconnector

К повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно, сообщили местные СМИ.
"Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга", - написала во вторник газета Postimees.
В государственных структурах Postimees сказали, что правительство расплывчато называет подозреваемых потому, что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане. По этой причине эстонцы пока не обратились к китайцам на дипломатическом уровне: "Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего", - говорится в публикации.
Newnew Polar Bear возвращался из Шанхая с промежуточной остановкой в Калининграде и направлялся в порт Санкт-Петербурга, куда прибыл 8 октября. Контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 1.19 ночи по местному времени начал снижать скорость до 9,5 узлов. В 1.24 скорость судна снова была зафиксирована в более 11 узлов. В этот промежуток времени Newnew Polar Bear пересек газопровод, сообщила газета.
8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Клапаны на нем были закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена. Специалисты не исключают, что причиной происшествия могло стать судно, зацепившее в штормовую погоду якорем Baiticconnector и повредившее трубопровод в экономической зоне Финляндии. По их мнению, на починку газопровода может уйти несколько месяцев, примерно до апреля.
Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.
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