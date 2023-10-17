«Дочка» АЖД за 9 мес. увеличила контейнерную перевозку экспортных грузов в 2,5 раза, импортных – в 1,5 раза

ООО «ADY Express» ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АЖД) в январе-сентябре 2023 года увеличило контейнерную перевозку импортных грузов в 1,5 раза - до 8 тыс. 59 TEU.
Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании, среди импортных грузов, перевезенных компанией контейнерами в отчетный период, преобладала различная промпродукция, химпродукция, продукция цветной металлургии, строительные материалы, транспортные средства и запчасти к ним.
По данным ADY Express, в отчетный период на долю экспортных грузов, перевезенных контейнерами, пришлось 11 тыс. 306 TEU (рост в 2,5 раза). В структуре экспортированных грузов преобладали: продукция цветной металлургии, промышленности и химпродукция.
ADY Express предоставляет услуги по перевозке всех видов химических, газовых и нефтепродуктов, таких как кислоты и щелочи, пропилен, пропан и бутан, бензин, дизельное топливо и продукты нефтехимии как в специализированных железнодорожных вагонах, так и в контейнерах-цистернах.
Н.Аббасова
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