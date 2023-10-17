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Бизнес и законодательство 17.10.2023 12:17

Азербайджан с ноября вводит ограничения на ввоз в страну пищевой продукции высокого риска из Франции

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) с 1 ноября вводит ограничения на ввоз в страну пищевой продукции высокого риска французского производства.

В информации АПБ отмечается, что согласно закону Азербайджана «О продовольственной безопасности», продукция животного происхождения, относящаяся к группе повышенного риска для ввоза в Азербайджан, должна быть заявлена со стороны предприятий, занимающихся их производством и переработкой, для последующего одобрения со стороны АПБ.

Для соблюдения статей закона, со стороны АПБ были организованы и проведены встречи с представителями компаний, занимающихся импортом такой пищевой продукции из ряда стран, в том числе из Франции. Импортерам была представлена ​​подробная информация о мерах, реализуемых в области импорта продуктов питания и кормов высокого риска.

Агентство также отмечает, что несмотря на то, что десятки предприятий из Франции экспортируют продукцию в Азербайджан, а также на неоднократные предупреждения, заявок на одобрение от производителей из этой страны в Агентство не поступало.

«В связи с этим с 1 ноября 2023 года будут применяться ограничение на ввоз в Азербайджан продуктов питания повышенного риска, произведенных на предприятиях Франции, не подавших заявку на получение разрешения», - заявляет АПБ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПБ, ФРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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