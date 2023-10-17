Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели менее $7 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $6,9 млн.
На аукционе 12 октября банки приобрели $41 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе 17 октября составил $6,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Х.Насирзаде
Алиев: к концу 2023 года в Физули будут проживать около 2 тыс. человек
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения
К 2027 году в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек - Алиев
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для строительства специализированного наркологического медучреждения
Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Шольц призывает Иран и «Хезболлу» не вступать в конфликт с Израилем
Беларусь изучает опыт Ирана по преодолению санкций
Подозреваемый в убийстве двух шведов в Брюсселе умер в больнице
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире