Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $95 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг организовал продажу банкам $94,6 млн.
На аукционе 19 марта банки приобрели $93 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе 28 марта составил $94,6 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Х.Насирзаде
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
СГБ Азербайджана провела в 2023г предварительное расследование по 27 уголовным делам, связанным с госизменой
Барселона с 1 апреля снова повысит туристический налог
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Власти США и Британии проверяют связанные с РФ криптовалютные операции на $20 млрд
США разместили в Испании четыре стратегических бомбардировщика
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы