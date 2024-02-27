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Финансы 27.02.2024 12:34

Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $105 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $105,1 млн.

На аукционе 22 февраля банки приобрели $108,1 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе 27 февраля составил $105,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Х.Насирзаде



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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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