Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $105 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $105,1 млн.
На аукционе 22 февраля банки приобрели $108,1 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе 27 февраля составил $105,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Х.Насирзаде
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