Подозреваемый в убийстве двух шведов в Брюсселе умер в больнице

Задержанный во время полицейской операции в Брюсселе утром во вторник по подозрению в убийстве двух шведов скончался в реанимационной палате от полученного ранения, передал телеканал RTBF.
Как сообщали брюссельские власти, при задержании в столичной коммуне Схарбек он был ранен в грудь и доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Позднее было объявлено, что этот человек идентифицирован следствием как подозреваемый в убийстве шведских футбольных болельщиков Абдесалем Л.
Ему 45 лет, он тунисского происхождения. В ноябре 2019 года подавал прошение о предоставлении убежища и получил отказ в октябре 2020 года. Известен полиции в связи с серьезными правонарушениями, такими как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и другими, но не был замечен как исламский радикал. При этом накануне сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГИЛ.
В понедельник в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, один получил ранение. Они прибыли на назначенный в бельгийской столице футбольный матч Бельгия-Швеция. После объявления об убийстве болельщиков матч был прекращен.
Бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую, степень террористической угрозы. Этот уровень означает "серьезную и ближайшую" угрозу. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.
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