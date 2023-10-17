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Финансы 17.10.2023 18:02

ЕБРР выделит Молдове кредит в 165 млн евро на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) откроет новую кредитную линию Молдове в 165 млн евро для закупки газа на рынке, сообщил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов.

По словам министра, в рамках заседания "Платформы поддержки Молдовы" во вторник в Кишиневе он подписал соответствующий меморандум. Документ также подразумевает предоставление гранта от правительства Норвегии на 35 млн евро (программа NANSEN).

Парликов сообщил, что деньги будут использованы не только на закупки газа, но и на развитие компании Energocom, который должен стать активным игроком на энергетическом рынке.

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Тэги: 17.10.2023 15:03:14 MSK

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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