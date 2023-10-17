Шведский министр сообщил о повреждении в Балтийском море кабеля связи с Эстонией

В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, сообщил во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

"В настоящее время мы не можем сказать, что повредило кабель", - сказал Болин на пресс-конференции. Слова министра приводит портал Yle.

По словам Болина, кабель был поврежден примерно в то же время на прошлой неделе и в том же районе, что газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией. Однако, отметил Болин, кабель не порвался.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил на пресс-конференции, что "правительство серьезно относится к ситуации, считает этот вопрос важным, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре безопасности".

8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Клапаны на нем были закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

Специалисты не исключают, что причиной происшествия могло стать судно, зацепившее в штормовую погоду якорем Baiticconnector и повредившее трубопровод в экономической зоне Финляндии. По их мнению, на починку газопровода может уйти несколько месяцев, примерно до апреля будущего года.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Газопровод заработал в 2020 году.