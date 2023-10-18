Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС

В секторе Газа во вторник в результате воздушных атак Израиля по военным объектам ХАМАС убиты два командира радикального движения, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале.
"ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАС: Мухаммеда Авдаллу - командира противотанковой ракетной системы бригады города Газа, и Акрама Хиджази - террориста из военно-морских сил ХАМАС, (...) ответственного за организацию террористических атак на Израиль из сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ также заявили, что за минувшие сутки истребители израильской армии нанесли удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов, противотанковым пусковым установкам и ракетным установкам, а также по военной инфраструктуре ХАМАС.
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