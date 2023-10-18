Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере строительства

В Эр-Рияде состоялось третье заседание Совместного делового совета Саудовская Аравия-Азербайджан, основное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере строительства, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).
В работе Совета приняли участие представители деловых кругов двух стран.
В ходе мероприятия сопредседатель Делового совета, председатель совета директоров KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о развитии строительного сектора в Азербайджане, деловых и инвестиционных возможностях этой сферы и пригласил деловые круги обеих стран к активному сотрудничеству в этой сфере.
Мамедов отметил, что строительный сектор является одним из быстро развивающихся секторов в Азербайджане.
Он подчеркнул, что в Азербайджане на основе новых технологий работают цементные заводы, предприятия по производству металлоконструкций и современных строительных материалов. В этой сфере действуют около 15 тыс. представителей МСП.
В рамках мероприятия состоялся обмен информацией и опытом между бизнесменами в строительной сфере, проведены презентации компаний, обсуждены возможности реализации совместных инициатив и проектов.
Совместный деловой совет Саудовская Аравия-Азербайджан создан в декабре 2022 года согласно соглашению, подписанному между KOBIA и Федерацией палат Саудовской Аравии.
Целью Совета является оказание поддержки инициатив предпринимателей, создание прямых связей между бизнесменами, оказание помощи в организации встреч и различных мероприятий.
Б.Рустамбеков
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