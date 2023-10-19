BMW с 2024г будет продавать автомобили потребителям в Европе напрямую

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) в следующем году планирует начать продавать автомобили напрямую европейским потребителям, говорится в пресс-релизе компании.

С 1 января новая модель реализации начнет действовать в отношении марки Mini в Италии, Польше и Швеции. Постепенно эта практика распространится на остальную Европу, переход на нее самой BMW ожидается с 2026 года.

Все новые BMW и Mini, а также "почти новые" автомобили BMW Group будут продаваться в Европе посредством агентской модели, отмечает компания. Ритейлеры останутся точкой контакта для покупателей и будут получать фиксированные комиссии за каждую реализованную машину.

"Новая модель продаж будет выгодна и покупателям, и розничным партнерам, и BMW Group, - говорится в пресс-релизе. - Стандартные цены на одинаковые модели автомобилей в пределах одной страны обеспечат ценовую прозрачность для покупателей. Кроме того, по мере перехода на агентскую модель BMW Group цифровизирует весь процесс, предоставив потребителям возможность выбора между покупками онлайн и офлайн и плавного переключения между этими двумя каналами. Все это станет возможным благодаря сквозной, единой ИТ-инфраструктуре и полному доступу к знакомой розничной сети, участники которой тесно связаны друг с другом".

Модель прямых продаж потребителям также использует американская Tesla.