Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0174 GBR   2.0706 TRY   0.0608

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Оборона 18.10.2023 22:29

Эстония закупит у Турции колесные бронетранспортеры на 200 млн евро

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) подписал в среду договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar договор о закупке балтийской республикой 234 колесных бронетранспортеров на сумму в 200 миллионов евро.

Как сообщил Государственный центр оборонных инвестиций, бронетранспортеры пойдут на оснащение 2-й пехотной бригады, кроме того, часть машин будет направлена на усиление 1-й пехотной бригады.

Первые машины поступят в конце 2024 года. Срок поставок составляет десять лет.

"Закупка 230 колесных бронемашин турецкого производства существенно улучшит безопасность Эстонии и повысит боеготовность наших подразделений. Массовые закупки дополняют и диверсифицирует оборонное сотрудничество Эстонии с Турцией", - прокомментировал сделку президент Эстонии Алар Карис.

В среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур и прибывший с однодневным визитом министр обороны Турции Яшар Гюлер также подписали протокол о намерениях, касающийся сотрудничества в оборонной промышленности двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ТУРЦИЯ, БРОНЕТЕХНИКА, ЗАКУПКИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az