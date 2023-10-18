Эстония закупит у Турции колесные бронетранспортеры на 200 млн евро

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) подписал в среду договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar договор о закупке балтийской республикой 234 колесных бронетранспортеров на сумму в 200 миллионов евро.
Как сообщил Государственный центр оборонных инвестиций, бронетранспортеры пойдут на оснащение 2-й пехотной бригады, кроме того, часть машин будет направлена на усиление 1-й пехотной бригады.
Первые машины поступят в конце 2024 года. Срок поставок составляет десять лет.
"Закупка 230 колесных бронемашин турецкого производства существенно улучшит безопасность Эстонии и повысит боеготовность наших подразделений. Массовые закупки дополняют и диверсифицирует оборонное сотрудничество Эстонии с Турцией", - прокомментировал сделку президент Эстонии Алар Карис.
В среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур и прибывший с однодневным визитом министр обороны Турции Яшар Гюлер также подписали протокол о намерениях, касающийся сотрудничества в оборонной промышленности двух стран.
Инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне 6,7%, ожидалось снижение до 6,6%
QatarEnergy и Shell подписали контракты на поставку до 3,5 млн т СПГ в год в Нидерланды
Акции "ЛУКОЙЛа" достигли исторического максимума на новостях о дивидендах
ГАТ направит свыше 3,2 млн манатов на завершение работ в туристическом комплексе на территории грязевых вулканов Абшерона
Строительство первого жилого квартала в Шуше будет завершено через 6 месяцев - Алиев
Джефф Безос занял второе место в списке самых богатых людей мира, обойдя Бернара Арно
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Палата представителей вновь не смогла избрать спикера, Джим Джордан теряет голоса
Швейцария вслед за ЕС и Великобританией решила сохранить санкции против Ирана и после отмены ряда ограничений СБ ООН
Лондон продолжит применять санкции против Ирана и после отмены ряда ограничений СБ ООН
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов
В UNEC стартовала программа «Yelo Career Challenge»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире