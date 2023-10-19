Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Бизнес и законодательство 19.10.2023 21:15

Netflix в III кв. нарастила прибыль и число подписчиков лучше прогноза, повысила тарифы в США

Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, нарастила чистую прибыль и число подписчиков в третьем квартале лучше прогноза и повысила стоимость некоторых тарифов в США.

Как сообщается в письме компании акционерам, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,677 млрд, или $3,73 в расчете на акцию, по сравнению с $1,398 млрд, или $3,1 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $8,542 млрд с $7,926 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,49 на акцию при выручке в $8,54 млрд.

Число подписчиков Netflix увеличилось в минувшем квартале на 8,76 млн. Консенсус-прогноз предполагал рост примерно на 6 млн. При этом число подписок на тарифы с рекламой взлетело в квартальном отношении почти на 70%.

Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале чистая прибыль будет находиться в районе $2,15 на акцию при выручке в $8,692 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $2,16 на акцию и $8,8 млрд соответственно.

Кроме того, Netflix повысила стоимость базовой подписки в США до $11,99 c $9,99 в месяц, премиальной - до $22,99 с $19,99. Подписка с рекламой и стандартный тариф будут по-прежнему стоить $6,99 и $15,49 в месяц соответственно.

Котировки Netflix на дополнительных торгах в среду подскочили на 12,5% после публикации отчетности. За последний год рыночная стоимость компании выросла на 27,1% (до $157,64 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 24,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, NETFLIX, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


Похожие новости


Акционеры Netflix проголосовали против рекомендованных выплат топ-менеджерам Netflix вложит $2,5 млрд в южнокорейский контент Студия Стивена Спилберга будет выпускать фильмы для Netflix

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az