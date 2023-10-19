Netflix в III кв. нарастила прибыль и число подписчиков лучше прогноза, повысила тарифы в США

Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, нарастила чистую прибыль и число подписчиков в третьем квартале лучше прогноза и повысила стоимость некоторых тарифов в США.
Как сообщается в письме компании акционерам, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,677 млрд, или $3,73 в расчете на акцию, по сравнению с $1,398 млрд, или $3,1 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Выручка поднялась до $8,542 млрд с $7,926 млрд годом ранее.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,49 на акцию при выручке в $8,54 млрд.
Число подписчиков Netflix увеличилось в минувшем квартале на 8,76 млн. Консенсус-прогноз предполагал рост примерно на 6 млн. При этом число подписок на тарифы с рекламой взлетело в квартальном отношении почти на 70%.
Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале чистая прибыль будет находиться в районе $2,15 на акцию при выручке в $8,692 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $2,16 на акцию и $8,8 млрд соответственно.
Кроме того, Netflix повысила стоимость базовой подписки в США до $11,99 c $9,99 в месяц, премиальной - до $22,99 с $19,99. Подписка с рекламой и стандартный тариф будут по-прежнему стоить $6,99 и $15,49 в месяц соответственно.
Котировки Netflix на дополнительных торгах в среду подскочили на 12,5% после публикации отчетности. За последний год рыночная стоимость компании выросла на 27,1% (до $157,64 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 24,7%.
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