В Шотландии объявили наивысший уровень опасности из-за шторма

Шторм "Бабет" приближается к Шотландии, где метеорологи объявили наивысший - красный - уровень опасности, сообщают британские СМИ.
Последний раз подобный уровень угрозы вводили в Великобритании в феврале 2020 года. Ожидается, что на регион обрушится сильный ветер и местами выпадет до 25 см осадков.
Местные власти отменили занятия в школах, а также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Жителям рекомендовано отказаться от любых несрочных поездок.
Приближающийся шторм уже внес коррективы в работу общественного транспорта. До субботы отменено движение поездов по ряду направлений, а также ограничено движение по нескольким автомобильным мостам из-за ветра.
Ранее "Бабет" обрушился на Ирландию и привел к наводнениям.
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