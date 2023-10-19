Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 19.10.2023 13:31

В Шотландии объявили наивысший уровень опасности из-за шторма

Шторм "Бабет" приближается к Шотландии, где метеорологи объявили наивысший - красный - уровень опасности, сообщают британские СМИ.

Последний раз подобный уровень угрозы вводили в Великобритании в феврале 2020 года. Ожидается, что на регион обрушится сильный ветер и местами выпадет до 25 см осадков.

Местные власти отменили занятия в школах, а также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Жителям рекомендовано отказаться от любых несрочных поездок.

Приближающийся шторм уже внес коррективы в работу общественного транспорта. До субботы отменено движение поездов по ряду направлений, а также ограничено движение по нескольким автомобильным мостам из-за ветра.

Ранее "Бабет" обрушился на Ирландию и привел к наводнениям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ШТОРМ


Похожие новости


Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az