В Шотландии объявили наивысший уровень опасности из-за шторма

Шторм "Бабет" приближается к Шотландии, где метеорологи объявили наивысший - красный - уровень опасности, сообщают британские СМИ.

Последний раз подобный уровень угрозы вводили в Великобритании в феврале 2020 года. Ожидается, что на регион обрушится сильный ветер и местами выпадет до 25 см осадков.

Местные власти отменили занятия в школах, а также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Жителям рекомендовано отказаться от любых несрочных поездок.

Приближающийся шторм уже внес коррективы в работу общественного транспорта. До субботы отменено движение поездов по ряду направлений, а также ограничено движение по нескольким автомобильным мостам из-за ветра.

Ранее "Бабет" обрушился на Ирландию и привел к наводнениям.