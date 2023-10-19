Более 200 человек находятся в плену ХАМАС

Боевики ХАМАС, по уточненным данным, удерживают в плену в секторе Газа по меньшей мере 203 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари.
Хагари заявил, что это не окончательные цифры, так как ЦАХАЛ постоянно получает новые данные о жителях Израиля и иностранных гражданах, оказавшихся в плену ХАМАС.
Кроме того, представитель ЦАХАЛ добавил, что 306 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.
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