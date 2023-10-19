Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 19.10.2023 13:05

Более 200 человек находятся в плену ХАМАС

Боевики ХАМАС, по уточненным данным, удерживают в плену в секторе Газа по меньшей мере 203 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари.

Хагари заявил, что это не окончательные цифры, так как ЦАХАЛ постоянно получает новые данные о жителях Израиля и иностранных гражданах, оказавшихся в плену ХАМАС.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ добавил, что 306 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЛЕННЫЕ


Похожие новости


Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля атаковала более 200 объектов ХАМАС в Газе Латинский патриарх Иерусалима готов стать заложником ХАМАС, если группировка в обмен на это вернет свободу детям Иран заявил о готовности ХАМАС отпустить пленных при условии прекращения Израилем авиаударов по Газе ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей в секторе Газа Израильские военные определили число захваченных ХАМАСом заложников в 199 человек Более 270 израильских военных погибли в ходе конфликта с ХАМАС - ЦАХАЛ ХАМАС утверждает, что при бомбардировках Израилем сектора Газа погибли 13 пленников Власти Израиля призывают сограждан за рубежом к осторожности в объявленный ХАМАС «день гнева»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az