Более 200 человек находятся в плену ХАМАС

Боевики ХАМАС, по уточненным данным, удерживают в плену в секторе Газа по меньшей мере 203 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари.

Хагари заявил, что это не окончательные цифры, так как ЦАХАЛ постоянно получает новые данные о жителях Израиля и иностранных гражданах, оказавшихся в плену ХАМАС.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ добавил, что 306 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.