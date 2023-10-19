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Дальнее зарубежье 19.10.2023 15:43

Во Франции вновь эвакуируют аэропорты из-за сообщения о бомбах

Службы безопасности Франции в четверг проводят эвакуацию людей из ряда региональных аэропортов страны из-за сообщений об угрозе взрыва, передает телеканал БФМ-ТВ.

Речь идет, в частности о воздушных гаванях Монпелье, Нант-Атлантик и Бордо.

Накануне во Франции эвакуировали более 10 аэропортов из-за аналогичных сообщений. Ранее на этой неделе эвакуацию из-за угрозы теракта провели в Версальском дворце. Все сообщения оказались ложными.

Министр транспорта Клеман Бон в среду заявил, что "ложные сообщения являются плохими шутками, и за это последует наказание".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЭРОПОРТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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