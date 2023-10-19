ГПС Азербайджана направит свыше 5,2 млн манатов на капремонт судна

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит свыше 5,2 млн манатов на капитальный ремонт судна типа Neftgaz. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с компанией «Franklin Offshor Kaspian LTD», являющейся бакинским представительством сингапурской компании «Franklin Offshore international PTE.LTD», подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 5 млн 250,629 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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