Главы МИД стран ЕС обсудят 23 октября отношения между Арменией и Азербайджаном

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге 23 октября обменяется мнениями о положении в Украине, рассмотрят развитие ситуации в отношениях Армении и Азербайджана, сообщается в предварительной повестке заседания, опубликованной в четверг в Брюсселе.

Далее проект повестки предусматривает обсуждение обстановки "в Израиле и регионе после террористических атак" ХАМАС и "событий, происходящих в Газе".

Кроме того, будет заслушана информация по другим актуальным международным вопросам.

По завершении заседания совета главы МИД стран ЕС примут участие в 19-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия вместе с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.