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Регион 19.10.2023 17:23

Главы МИД стран ЕС обсудят 23 октября отношения между Арменией и Азербайджаном

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге 23 октября обменяется мнениями о положении в Украине, рассмотрят развитие ситуации в отношениях Армении и Азербайджана, сообщается в предварительной повестке заседания, опубликованной в четверг в Брюсселе.

Далее проект повестки предусматривает обсуждение обстановки "в Израиле и регионе после террористических атак" ХАМАС и "событий, происходящих в Газе".

Кроме того, будет заслушана информация по другим актуальным международным вопросам.

По завершении заседания совета главы МИД стран ЕС примут участие в 19-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия вместе с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Тэги: ЕС, МИНИСТРЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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