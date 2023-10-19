bp создала компанию в рамках проекта строительства СЭС в Восточном Зангезуре

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала азербайджанское представительство компании «Shafag (Jabrayil) Solar Limited».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, компания прошла регистрацию 2 августа 2023 года, ее официальным представителем является гражданин Великобритании Гэрри Джонс (региональный президент компании bp в Азербайджане, Грузии и Турции –ИФ).

Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.

Сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.

Строительство СЭС «Шафаг» планируется начать в 2024 году. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова