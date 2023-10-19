bp создала компанию в рамках проекта строительства СЭС в Восточном Зангезуре

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала азербайджанское представительство компании «Shafag (Jabrayil) Solar Limited».
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, компания прошла регистрацию 2 августа 2023 года, ее официальным представителем является гражданин Великобритании Гэрри Джонс (региональный президент компании bp в Азербайджане, Грузии и Турции –ИФ).
Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.
Сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.
Строительство СЭС «Шафаг» планируется начать в 2024 году. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 кВт/час электроэнергии.
Н.Аббасова
Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в учениях Erciyes – 2023 в Турции
Строительство ж/д и автовокзального комплекса в Агдаме завершится к 2025г
Власти Азербайджана прогнозируют рост среднемесячной зарплаты к 2028г до $678
Водоснабжение в Азербайджане к 2050г сократится на 23% из-за климатических изменений - ООН
ГАТ направит свыше 3,2 млн манатов на завершение работ в туристическом комплексе на территории грязевых вулканов Абшерона
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Европарламент осудил нападение ХАМАС на Израиль и призвал к "гуманитарной паузе"
Первая группа французских военных добралась из Нигера в Чад
Главы МИД стран ЕС обсудят 23 октября отношения между Арменией и Азербайджаном
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире