Google планирует начать выпуск смартфонов Pixel в Индии

Американская компания Google (входит в холдинг Alphabet Inc.) планирует начать производство смартфонов Pixel в Индии.
Как говорится в сообщении компании, в Индии планируется выпускать Pixel последней, 8-й серии. Они поступят на рынок в начале 2024 года.
"Индия является приоритетным рынком для смартфонов Pixel, и мы намерены поставлять покупателям из этой страны лучшие решения в сфере аппаратного и программного обеспечения", - сказал старший вице-президент Google Рик Остерлох.
Ранее о планах диверсифицировать производство и перенести часть мощностей в Индию сообщила Apple Inc.
Акции Alphabet дорожают на 0,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 56%, до $1,77 трлн.
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