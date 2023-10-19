Google планирует начать выпуск смартфонов Pixel в Индии

Американская компания Google (входит в холдинг Alphabet Inc.) планирует начать производство смартфонов Pixel в Индии.

Как говорится в сообщении компании, в Индии планируется выпускать Pixel последней, 8-й серии. Они поступят на рынок в начале 2024 года.

"Индия является приоритетным рынком для смартфонов Pixel, и мы намерены поставлять покупателям из этой страны лучшие решения в сфере аппаратного и программного обеспечения", - сказал старший вице-президент Google Рик Остерлох.

Ранее о планах диверсифицировать производство и перенести часть мощностей в Индию сообщила Apple Inc.

Акции Alphabet дорожают на 0,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 56%, до $1,77 трлн.