Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Внешняя политика 19.10.2023 17:39

Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в учениях Erciyes – 2023 в Турции

Азербайджанские военные принимают участие в учениях «Erciyes – 2023», проводимых в городе Кайсери (Турция), сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Задачи, поставленные на учениях, в которых задействован спецназ ВМС Азербайджана, успешно выполняются», - подчеркивает ведомство.

В ходе учений «Erciyes – 2023» основное внимание уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии, обмену опытом, повышению профессионализма, а также совершенствованию знаний и навыков военнослужащих.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПЕЦНАЗ, ВМС, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджанские военные прошли курсы подготовки морского спецназа

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az