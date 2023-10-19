Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в учениях Erciyes – 2023 в Турции

Азербайджанские военные принимают участие в учениях «Erciyes – 2023», проводимых в городе Кайсери (Турция), сообщает министерство обороны Азербайджана. «Задачи, поставленные на учениях, в которых задействован спецназ ВМС Азербайджана, успешно выполняются», - подчеркивает ведомство. В ходе учений «Erciyes – 2023» основное внимание уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии, обмену опытом, повышению профессионализма, а также совершенствованию знаний и навыков военнослужащих. Б.Рустамбеков

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