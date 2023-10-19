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Дальнее зарубежье 19.10.2023 18:38

Европарламент осудил нападение ХАМАС на Израиль и призвал к "гуманитарной паузе"

Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию, в которой осудил террористические атаки ХАМАС против Израиля, выразив при этом серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Резолюция была утверждена 500 голосами "за", 21 евродепутат проголосовал против, и 24 парламентария воздержались.

В документе подчеркивается необходимость "ликвидировать террористическую организацию ХАМАС" и содержится призыв к немедленному освобождению всех заложников, похищенных этой организацией.

Европарламент признает право Израиля на самооборону, "как закрепленное и ограниченное международным правом". Таким образом, "любые действия Израиля должны строго соответствовать международному гуманитарному праву", отмечается в резолюции.

При этом Европарламент указал на то, что "как нападения ХАМАС, так и ответные действия Израиля рискуют усилить цикл насилия в регионе", поэтому члены ЕП призывают к "гуманитарной паузе" в боевых действиях и подчеркивают, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, включая сотрудников ООН, медицинских работников и журналистов, являются серьёзным нарушением международного права.

Евродепутаты также призвали провести независимое расследование в соответствии с международным правом о взрыве в больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Европарламент выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, подчеркнув при этом "важность проведения различия между палестинским народом и его законными чаяниями, с одной стороны, и террористической группировкой ХАМАС - с другой". Члены ЕП призвали международное сообщество продолжать и увеличивать гуманитарную помощь гражданскому населению в этом районе, а Египет и Израиль - сотрудничать с международным сообществом в создании гуманитарных коридоров в сектор Газа.

В резолюции осуждается поддержка Ираном ХАМАС и других группировок в секторе Газа. Депутаты Европарламента повторили свой призыв включить весь Корпус стражей исламской революции Ирана и ливанскую организацию "Хезболла" в список ЕС террористических группировок.

Евродепутаты также осудили ракетные обстрелы Израиля из Ливана и Сирии и призвали к деэскалации напряженности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Выражая решительную поддержку увеличению гуманитарной помощи сектору Газа, европейские парламентарии также призвали Европейскую комиссию "тщательно пересмотреть всю финансовую помощь ЕС Палестине и региону, чтобы гарантировать, что никакие средства ЕС прямо или косвенно не финансируют терроризм".

Европарламент "твердо поддерживает решение о создании двух государств путем переговоров", говорится в документе, принятом 19 октября на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, РЕЗОЛЮЦИЯ


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