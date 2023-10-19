Приостановка РФ налоговых договоров с недружественными странами обошлась Philip Morris в $173 млн

Приостановка Россией в августе этого года соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными юрисдикциями повлияла на финансовые результаты табачного концерна Philip Morris International (PMI).
В отчетности за третий квартал 2023 г. PMI отдельной строкой отразила налоговое обязательство в размере $173 млн. В такую сумму компания оценила отчисления с нерепатриированной прибыли российских "дочек" в связи с приостановкой РФ отдельных налоговых соглашений, сказано в отчете.
В утвержденный президентским указом от 8 августа список из 38 государств, подпавших под приостановку налоговых соглашений, включены обе юрисдикции, через которые PMI владеет основными российскими "дочками" - Швейцария (Philip Morris Products S.A. контролирует АО "Филип Моррис Ижора", табачную фабрику в Ленинградской области) и Германия (Philip Morris GmbH, владеет дистрибутором "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг").
Согласно отчету PMI, на 30 сентября концерн оценивает российские активы в $2,4 млрд, включая $700 млн денежных средств и их эквивалентов, номинированных в рублях.
PMI постоянно оценивает ситуацию в России, включая усложнившиеся регуляторные положения, связанные с вопросами выхода из бизнеса, говорится в отчете. Ранее в компании заявляли, что рассматривают реструктуризацию бизнеса в РФ, включая передачу активов.
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