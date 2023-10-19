Кулеба о появлении F-16 в Украине: Оптимистичный сценарий - где-то первая половина следующего года

Украина может получить современные истребители F-16 от партнеров в первой половине 2024 года, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сейчас наши пилоты проходят обучение. Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что партнеры приняли все принципиальные решения относительно F-16.
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