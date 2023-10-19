Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 19.10.2023 23:14

Премьер Британии и кронпринц Саудовской Аравии обсудили меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Премьер Британии Риши Сунак и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на встрече в Эр-Рияде заявили о важности усилий по деэскалации на Ближнем Востоке и предотвращению обострения конфликта, сообщили на Даунинг-стрит.

"Лидеры сошлись во мнении о важности избежания дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, к которой имеют отношение и региональные силы, лояльные Ирану. Также собеседники выразили приверженность координации действий, направленных на снижение напряженности", - приводит The Telegraph выдержки из заявления представителя администрации премьера.

По данным издания, Сунак "приветствовал лидерство Саудовской Аравии в поиске мирного решения кризиса".

В то же время британский премьер вновь заявил о поддержке права Израиля на самозащиту и противостояние палестинскому движению ХАМАС. Он также пообещал и дальше поставлять гумпомощь палестинцам в секторе Газа.

"Он заявил, что Великобритания будет предоставлять дальнейшую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и продолжит поддерживать законные стремления палестинского народа к государственности вместе с такими региональными партнерами, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Ранее в четверг Сунак посетил Израиль, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Глава британского МИД намерен представить парламенту список россиян и саудовцев, которым грозят санкции Глава МИД Великобритании не счел правдоподобной версию смерти оппозиционного журналиста, озвученную Саудовской Аравией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az