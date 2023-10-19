Премьер Британии и кронпринц Саудовской Аравии обсудили меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Премьер Британии Риши Сунак и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на встрече в Эр-Рияде заявили о важности усилий по деэскалации на Ближнем Востоке и предотвращению обострения конфликта, сообщили на Даунинг-стрит.

"Лидеры сошлись во мнении о важности избежания дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, к которой имеют отношение и региональные силы, лояльные Ирану. Также собеседники выразили приверженность координации действий, направленных на снижение напряженности", - приводит The Telegraph выдержки из заявления представителя администрации премьера.

По данным издания, Сунак "приветствовал лидерство Саудовской Аравии в поиске мирного решения кризиса".

В то же время британский премьер вновь заявил о поддержке права Израиля на самозащиту и противостояние палестинскому движению ХАМАС. Он также пообещал и дальше поставлять гумпомощь палестинцам в секторе Газа.

"Он заявил, что Великобритания будет предоставлять дальнейшую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и продолжит поддерживать законные стремления палестинского народа к государственности вместе с такими региональными партнерами, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Ранее в четверг Сунак посетил Израиль, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом.