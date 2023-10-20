Moody`s может понизить рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС.

Долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валютах находятся на уровне "А1".

"Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед лицом террористических атак и вооруженных конфликтов, - написали аналитики Moody`s Катрин Мюльброннер и Дитмар Хорнунг. - Однако серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния".

Ранее пересмотр рейтингов страны с возможностью снижения начало другое ведущее рейтинговое агентство, Fitch Ratings.

Рейтинг Израиля не понижался ни разу в истории. Однако еще до нападения ХАМАС он находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы - в апреле Moody`s ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "позитивного".