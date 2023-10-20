Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

19.10 $/bbl +/- WTI 89.37 +1.05 Brent 92.38 +0.88

Макроэкономика 20.10.2023 11:03

Moody`s может понизить рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС.

Долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валютах находятся на уровне "А1".

"Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед лицом террористических атак и вооруженных конфликтов, - написали аналитики Moody`s Катрин Мюльброннер и Дитмар Хорнунг. - Однако серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния".

Ранее пересмотр рейтингов страны с возможностью снижения начало другое ведущее рейтинговое агентство, Fitch Ratings.

Рейтинг Израиля не понижался ни разу в истории. Однако еще до нападения ХАМАС он находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы - в апреле Moody`s ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "позитивного".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, РЕЙТИНГ, ПЕРЕСМОТР, MOODY`S

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az