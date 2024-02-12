Moody`s понизило рейтинг Израиля до A2, прогноз «негативный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте до A2 с A1, говорится в сообщении Moody`s.
Рейтинги ухудшены по итогам начавшегося в октябре минувшего года пересмотра на предмет их снижения. Агентство обосновало понижение рейтингов в том числе повышенными политическими рисками, которые, скорее всего, сохранятся в обозримом будущем.
"Соглашения об основательном прекращении конфликта (с ХАМАС) нет, как и договоренностей в отношении более долгосрочного плана, который бы полностью восстановил и со временем укрепил безопасность Израиля", - отметило Moody`s.
Агентство также изменило прогноз израильских рейтингов на "негативный", сославшись среди прочего на сохранение значительного риска эскалации конфликта.
Суверенные рейтинги Израиля понижены впервые, пишет Financial Times.
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